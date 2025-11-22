নারায়ণগঞ্জে কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৬

নারায়ণগঞ্জে বন্দরে একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে বন্দর থানার মদনগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন ফেনীর নাহিদ হাসান (২২), পাবনার কামাল হোসেন (৪৫), নোয়াখালীর তাইজুল ইসলাম (৩৫), জামালপুরের ফেরদৌস (৩৫), কুষ্টিয়ার তোরাব আলী (৫৫) ও নারায়ণগঞ্জের আতিকুর রহমান (৪২)।
দগ্ধদের মধ্যে নাহিদ হাসান ৪০ শতাংশ, কামাল হোসেন ২৬, তাইজুল ১২, ফেরদৌস ১০, তোরাব ১৬ এবং আতিকুরের ২৭ শতাংশ শরীর পুড়ে গেছে।
তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে আসা আবদুর রহিম বলেন, রাত ৭টার দিকে বিকট শব্দে সিমেন্ট কারখানার বয়লার বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করা হয় দগ্ধ অবস্থায়। এরপর তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান বলেন, ছয়জনের শরীরই দগ্ধ হয়েছে এবং শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের ড্রেসিং চলছে।
বন্দর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ আবদুল্লাহ হোসেন বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েছি, একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্ফোরণের কারণ তদন্ত করা হবে।’