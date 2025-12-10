হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) রাশেদ (৩৫) নামের এক আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে কারারক্ষীরা তাঁকে কারাগার থেকে ঢামেকে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কারাগার সূত্রে জানা যায়, রাশেদ মতিঝিল থানার একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম গোলাম রব্বানী।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

