স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার সঙ্গে গুলিবিদ্ধ মাসুদ ঢামেকে

রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির পেছনে দুবৃত্তের গুলিতে আহত সুফিয়ান ব্যাপারী মাসুদকে (৪২) ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
মাসুদকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. জাবেদ জানান, মাসুদ তেজগাঁও থানার ভ্যানশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বাসা কেরানীগঞ্জে।
রাত ৮টার দিকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মুছাব্বির ও মাসুদসহ কয়েকজন পশ্চিম তেজতুরী এলাকায় আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন মুছাব্বিরকে লক্ষ্য করে করে গুলি করে।
মো. জাবেদ আরও জানান, দুজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রথমে বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রাতে মাসুদকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ওই ব্যক্তি পেটের বাম পাশে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে।
এদিকে মুছাব্বিরকে গুরুতর অবস্থায় বিআরবি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বিএনপির সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।
খবর শুনে বিআরবি হাসপাতালের সামনে এবং কারওয়ানবাজার মোড়ে অবস্থান নেয় নেতা-কর্মীরা। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।