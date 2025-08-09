ভাড়া বাসা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, গলায় আঘাতের চিহ্ন

ফরিদপুরে একটি ভাড়া বাসা থেকে মিম আক্তার (১৮) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনার পর তাঁর স্বামী ওই বাসা থেকে পালিয়ে গেছেন। লাশের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে জেলা শহরের রঘুনন্দনপুরের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত নারী শরীয়তপুরের জাজিরা সদর ইউনিয়নের সিরাজ শেখের মেয়ে। ছয় মাস আগে জেলার বোয়ালমারী উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বাইখীর গ্রামের মিরাজ বিশ্বাস (২৫) নামের এক যুবক এবং ওই নারী স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাসাটি ভাড়া নেন।
বাড়িওয়ালা জলিল শেখের স্ত্রী নীরুন্নাহার বারী জানান, ছয় মাস আগে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাসাটি ভাড়া নেন দুজন। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী মিম একটি বিউটিপারলারে কাজ করেন এবং স্বামী মিরাজ বিশ্বাস একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘মাঝে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো বলে জানতাম। গতকাল রাতেও তাঁদের মাঝে ঝগড়া হয় বলে শুনেছি। আজ ভোরে আমাকে ডেকে গেটের তালা খুলে দিতে বলেন মিরাজ। কারণ জানতে চাইলে বলেন, তাঁর এক আত্মীয় মারা গেছে এবং সেখানে যাবে বলে জানান। পরে গেট খুলে দিলে সে চলে যান। পরে সকালে দুজন ছেলে এসে মিরাজের আত্মীয় পরিচয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ওই বাসায় যেতে চান। একপর্যায়ে আমরা গেলে ফ্লোরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তা দেখে ওই দুজন কৌশলে পালিয়ে যান। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।’
সরেজমিনে দেখা যায়, সাবলেট নিয়ে একটি কক্ষে থাকতেন ওই দুজন। তবে বাসায় কোনো আসবাবপত্র নেই। শুধু একটি সেলাই মেশিন দেখা যায়। রান্নাঘরে কোনো হাঁড়িপাতিল বা প্রয়োজনীয় কিছুই নেই। কক্ষটিতে যেখানে সেখানে একাধিক মাদকের বোতল এবং যৌন উত্তেজক ওষুধের বোতল ও নানা সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখা যায়।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশটি ঘরের ভেতর কাপড় দিয়ে ঢাকা অবস্থায় এবং গলায় একটি আঘাত দেখা গেছে। এ ঘটনার পর তাঁর স্বামী পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরতে পুলিশ কাজ করছে। এ ছাড়া নিহত নারীর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।