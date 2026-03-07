রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে ধাক্কা, নিহত ২

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে চালকসহ দুজন মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশার যাত্রী হারুনুর রহমান সানি (৩২) ও চালক আলিম (৫০)।
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে চ্যানেল আই অফিসের সামনে ইউটার্ন নেওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় যাত্রী ও চালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। এরপর চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় আহত হন হারুনুরের স্ত্রী বৃষ্টি আক্তার (২৬) ও তাঁর বোন হ্যাপি (২১)।
হাসপাতালে হারুনুর রহমানের মামাশ্বশুর নাঈম হাসান জানান, হারুনুর রহমান সানি ঢাকার বনানীতে একটি এজেন্সিতে চাকরি করতেন। তাঁর বাবার নাম হাবিবুর রহমান। তাঁদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার দশকাহনিয়া গ্রামে। রাজধানীর মহাখালী এলাকায় থাকতেন হারুনুর রহমান। রাতে ঈদের কেনাকাটা শেষে পরিবারের চারজন সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বাসার দিকে যাচ্ছিলেন। তেজগাঁও চ্যানেল আই অফিসের কাছাকাছি অটোরিকশাটি ইউটার্ন নেওয়ার সময় আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন। তখন পথচারীরা তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে হারুনুর রহমান ও অটোরিকশাচালককে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ দুটি মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত আলিমের বিস্তারিত ঠিকানা জানা যায়নি। আহত দুজনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।