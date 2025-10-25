প্রবাসী প্রেমিককে ভিডিওকলে রেখে তরুণীর আত্মহত্যা

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের শৈল্যাপাড়া এলাকায় প্রবাসী প্রেমিককে ভিডিও কলে রেখে নুসরাত জাহান আঁখি নামে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আঁখি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার কুসুমদিয়া গ্রামে বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালয়েশিয়াপ্রবাসী সুফিয়ান নামে এক যুবকের সঙ্গে আঁখির দীর্ঘ ১০ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সুফিয়ানের পরিবার এই সম্পর্ক ও বিয়েতে রাজি ছিল না। এ নিয়ে মান-অভিমান চলছিল তাঁদের মধ্যে। শনিবার সকালে প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার সময় আঁখি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
নিহতের মা বিউটি বেগম বলেন, ‘ছেলেটির পরিবারের অস্বীকৃতিতে মেয়ে ভীষণ কষ্টে ছিল। অনেক বোঝানোর পরও শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।’
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এটি প্রেমঘটিত আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।