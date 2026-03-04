দুই মহাসড়কে ভোগান্তির শঙ্কা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপনে শিকড়ের টানে কর্মস্থল রাজধানী ঢাকা ছাড়বে বিপুলসংখ্যক মানুষ । প্রতিবছরের মতো এবারের ঈদযাত্রায়ও বাড়িমুখী মানুষের বেশি চাপ পড়বে মহাসড়কে । যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে যাত্রীর বাড়তি চাপে ঢাকা - টাঙ্গাইল ও ঢাকা - সিলেট মহাসড়কে ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা । তাঁদের মতে , ছুটি কম হলে বা শিল্পকারখানায় ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া না হলে একসঙ্গে বাড়িমুখী মানুষের ঢল নামলে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতে পারে ।
রাজধানী থেকে বের হওয়ার পথে গাবতলী , সাভার , বাইপাইল , চন্দ্রা , উত্তরা থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা , কাঞ্চন ব্রিজ , সায়েদাবাদ , কাঁচপুর এলাকায় যানজটের আশঙ্কা রয়েছে । তবে সরকারি দপ্তরগুলোর ঈদের প্রস্তুতিমূলক অভ্যন্তরীণ সভায় এবারের ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশাবাদ জানানো হয়েছে । আগামীকাল বৃহস্পতিবার সড়ক ও সেতু , রেলপথ ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের সভাপতিত্বে সড়ক ঈদযাত্রা বিভাগে সভা হওয়ার কথা রয়েছে।
মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সম্প্রতি বলেছেন , অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এবার ঈদযাত্রা স্বস্তির ও নিরাপদ হবে । এ জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । পরিবহনসংশ্লিষ্টরা জানান , ঈদযাত্রায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলার যাত্রীরা । কারণ , এই পথের ঢাকা- আরিচা মহাসড়কের নবীনগর পর্যন্ত এবং নবীনগর - বাইপাইল - চন্দ্রা মহাসড়কে তীব্র যানজট মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে । আবার মহাখালী থেকে উত্তরার আবদুল্লাহপুর হয়ে বাইপাইল - চন্দ্ৰা পথেও থাকে যানজট । একই অবস্থা হয় টঙ্গী থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত মহাসড়কে ।
এই পথে চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের যানবাহন । একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষের ঈদযাত্রা , যত্রতত্র বাস থামিয়ে যাত্রী তোলা , মহাসড়কে সরাসরি লেনে ও উল্টো পথে ব্যাটারিচালিত অসংখ্য রিকশা , রিকশা - ভ্যানসহ তিন চাকার যানের চলাচল , চালকদের নিয়ম না মানার কারণে সালেহপুর সেতুর পর থেকে হেমায়েতপুর - সাভার - নবীনগর এবং নবীনগর থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে । সাভার- নবীনগরের জট ঢাকা - আরিচা মহাসড়ক ব্যবহারকারীদেরও ভোগান্তিতে ফেলবে । ঢাকা - টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা থেকে এলেঙ্গা হয়ে রংপুর পর্যন্ত অধিকাংশ অংশ ৬ লেনে উন্নীত হয়েছে । এতে চলাচল সহজ হওয়ার কথা থাকলেও বাইপাইল এলাকায় আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজের কারণে নিচের সড়ক সরু হয়ে গেছে ।
চন্দ্রা মোড়ে বিভিন্ন গন্তব্যের বাসসহ যানবাহন একত্র হওয়ায় সেখানে জটের ঝুঁকি থাকে । টঙ্গী , গাজীপুর ও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চল থেকে শ্রমিকেরা একসঙ্গে বের হলে চাপ আরও বাড়তে পারে । এলেঙ্গা দুই মহাসড়কে ভোগান্তির শঙ্কা শেষ পৃষ্ঠার পর এলাকায় সড়ক প্রশস্তকরণ চলছে । অতিরিক্ত যানের চাপ পড়লে যমুনা সেতুর দুই প্রান্তেও জট হতে পারে । গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ওভারপাস নির্মাণকাজের কারণে নিচের সড়ক সংকুচিত , সেখানেও ধীরগতি দেখা দিতে পারে । ঢাকা - সিলেট মহাসড়কের কাঁচপুর সেতুর পশ্চিম ঢাল , যাত্রামুড়া , তারাব , ডেমরা ও ভুলতায় যানজটের আশঙ্কা রয়েছে । চার লেনের উন্নয়নকাজ চলায় বিভিন্ন অংশে সড়কের অবস্থা নাজুক ।
নরসিংদীর সাহেপ্রতাপ বাজার , ভোলানগর ও ইটখোলায় সেতুর নির্মাণকাজ চলছে । এসব স্থানে স্থানীয় যানবাহন ও কাউন্টারের কারণে বাস দাঁড় করিয়ে রাখায় জট সৃষ্টি হয় । ভৈরব বাজার , আশুগঞ্জ , হবিগঞ্জের মাধবপুর ও শায়েস্তাগঞ্জ গোলচত্বরে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে । পরিবহনসংশ্লিষ্টদের ধারণা , ছুটি কম হলে এবারের ঈদে এই দুই মহাসড়কে ভোগান্তি হতে পারে । এ ছাড়া এই দুই মহাসড়কের যানগুলোকে ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথেও তীব্র জটে পড়তে হতে পারে । ঢাকা - চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড , কাঁচপুরের পূর্ব ঢাল ও মদনপুরে যানজটের আশঙ্কা রয়েছে । পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চলগামী যানবাহনের জন্য সায়েদাবাদ , দোলাইরপাড় ও পোস্তগোলার জট মানুষকে ভোগাবে । বিশেষ করে দোলাইরপাড় মোড়ে গড়ে ওঠা
কাউন্টারগুলোর সামনে এবং এক্সপ্রেসওয়ের প্রবেশমুখে বাসের বিশৃঙ্খলায় প্রতি ঈদেই তীব্র জট সৃষ্টি করছে । এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজায়ও চাপের কারণে জটের শঙ্কা রয়েছে ।
ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিমানবন্দর , উত্তরা , আবদুল্লাহপুর ও গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকাও জটের ঝুঁকিতে রয়েছে । এ ছাড়া ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে বরিশালের মহাসড়ক দুই লেনের হওয়ায় ঈদের সময় যানবাহনের চাপ বাড়লে দুর্ঘটনা আশঙ্কা থাকে ।
সড়ক ও জনপথ ( সওজ ) অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন , মহাসড়কে বড় কোনো জটিলতা নেই । গতবার ঢাকা - সিলেট পথে তেমন যানজট হয়নি , এবারও তেমন সমস্যা হবে না বলে আশা করা হচ্ছে । তবে উত্তরাঞ্চলের পথে বাইপাইল , চন্দ্রা ও যমুনা সেতু এলাকায় কিছুটা যানজটের আশঙ্কা রয়েছে । ধাপে ধাপে ছুটি কার্যকর করা গেলে চাপ কমবে । ঈদের আগমুহূর্তে সাময়িক জট হতে পারে । তবে মহাসড়কের অবস্থার কারণে বড় ধরনের জটের আশঙ্কা কম । সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র জানায় , ১৫ রমজানের মধ্যে সড়কের সব মেরামতকাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সিমেন্ট , রড , পাথর ও বালুবাহী ট্রাক ঈদের আগে- পরে সাত দিন সীমিত এবং ঈদের তিন দিন আগে বন্ধ রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে । খাদ্য , ওষুধ ও জ্বালানি পরিবহন স্বাভাবিক থাকবে ।
হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো . দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন , এবার ঈদযাত্রা আগের চেয়ে স্বস্তিদায়ক হবে । ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুলিশ সদস্য মহাসড়কে মোতায়েন করা হয়েছে । সড়কে চাঁদাবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে । যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ( বুয়েট ) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড . মো . হাদিউজ্জামান বলেন , দেশের বাস্তবতায় পর্যাপ্ত সড়ক এবং যানবাহন — দুটিরই অভাব থাকায় ভোগান্তি হওয়াটা স্বাভাবিক ।
তবে ছুটি বাড়িয়ে ধাপে ধাপে মানুষকে বাড়ি পাঠিয়ে , সড়কে অযান্ত্রিক ছোট যান বন্ধ রাখাসহ কিছু ব্যবস্থা নিলে সেটা কমানো সম্ভব । ঈদের সময় সড়কে ঈদ সালামির নামে চাঁদা তোলা বন্ধ করতে হবে । ঈদে দেড় কোটি মানুষ রাজধানী ছাড়তে পারেন বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির হিসাব বলছে , ঈদুল ফিতরে প্রায় দেড় কোটি মানুষ রাজধানী ছাড়তে পারেন । তাঁদের ৬০-৭০ শতাংশ যাবেন সড়কপথে । বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন , দীর্ঘ ছুটি থাকলে চাপ ভাগ হয়ে যেতে পারে । আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী , বিআরটিএ , সওজসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এখন থেকে সমন্বিতভাবে কাজ করলে ভোগান্তি হবে না ।