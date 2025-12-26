হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের আগপর্যন্ত রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে তাঁর সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। আজ শুক্রবার হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি থেকে এই ঘোষণা দেন সংগঠনের নেতারা।
মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘বিচার না হওয়া পর্যন্ত রাজপথেই থাকব। এই অবরোধ চলছে, চলবে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত যাব না। যতক্ষণ পর্যন্ত হাদি হত্যার পেছনে যারা জড়িত, পরিকল্পনাকারী, হত্যাকারী; তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ছি না। আমাদের আর ঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।’
শুক্রবার জুমার নামাজের পর শাহবাগের ইনকিলাব মঞ্চে সমবেত হয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। ওসমান হাদি হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বেলা ৩টার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ জানায়, ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভকারীরা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন। এতে শাহবাগ ক্রসিংয়ের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় সেখানে পাঁচ শতাধিক মানুষ অবস্থান করছিলেন। এর ফলে শাহবাগ এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়ে, যদিও আশপাশের কিছু রাস্তায় সীমিত আকারে যান চলাচল করছিল।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাত ৮টা পর্যন্ত শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। এতে নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, ফার্মগেট ও রমনা এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার হওয়ায় রাস্তায় মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকলেও কয়েক ঘণ্টা ধরে সড়ক অবরোধের কারণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়।
অবরোধ কর্মসূচিতে ওসমান হাদির ভাই শরিফ ওমর বিন হাদি বলেন, ‘সরকারের অবস্থা দেখে বোঝা যায়, বিচার নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। ওসমান হাদির বিচারের দাবি এখন বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের দাবি।’
ওমর বিন হাদি আরও বলেন, ‘আমরা রাজপথে নেমেছি, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না। আমরা আরও কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হব। রাষ্ট্রের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই বলে দিতে চাই, আমাদের বাধ্য করবেন না ক্যান্টনমেন্ট বা যমুনা ঘেরাও করতে।’
সদস্যসচিব জাবের বলেন, ‘আজকে শাহবাগ অবরোধ করেছি। আগামীকালও (শনিবার) শাহবাগ অবরোধ করা হবে। সারা দেশ থেকে জনতা আসছে।’
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা, ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা বলেন, ‘আমরা সারা রাত অবস্থান করব। তবে যদি শীত বেড়ে যায়, তাহলে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হতে পারে।’
১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগর পানির ট্যাংকের সামনে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার ‘শহীদি শপথ’ নেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ওসমান হাদি হত্যার বিচার সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।