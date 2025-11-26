হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। ফাইল ছবি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন। দুদকের উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন আয়কর নথি জব্দের আদেশ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, হারুন অর রশিদ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৭ কোটি ৫১ হাজার ১৭ হাজার ৮০৬ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রেখে দুদক আইনে অপরাধ করেছেন। এ অভিযোগে এরইমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, হারুন অর রশিদ নিয়মিত আয়কর দাতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য তাঁর আয়কর নথি তথা প্রতিবছরের রিটার্ন দাখিল ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। আর এজন্য তাঁর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে এই পুলিশ কর্মকর্তা পলাতক রয়েছেন। এরপর কয়েক দফায় তাঁর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

