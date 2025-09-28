হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল পিকআপের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কুচিয়ামোড়া ফ্লাইওভারে মুরগিবাহী বিকল পিকআপের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় একজন নিহত এবং আরও চারজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার ভোর পৌনে ৬টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া ফ্লাইওভারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. রবিউল ইসলাম (৪৩)। আহতরা হলেন—রিথিকা আক্তার (২৫), নেহা আক্তার (২৬), মো. রাব্বি (২৬) ও মো. রানা (২৭)। তাঁরা সবাই ঢাকার বাসিন্দা এবং একে অপরের আত্মীয়স্বজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে ঢাকার বাসা থেকে মাওয়ায় ঘুরতে আসেন হতাহত ব্যক্তিরা। ভোরে ঘোরা শেষে ফেরার পথে প্রাইভেট কারটি ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে থাকা মুরগিবাহী একটি পিকআপকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং পাঁচজন আরোহী আহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের উদ্ধার করেন।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রবিউল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

দুর্গাপূজায় প্রশাসনকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান ডাকসু ভিপি সাদিকের

কামাল মজুমদারের ছেলে শাহেদ মজুমদার আটক

কাজীপাড়ার আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান সরানোর দাবি

সড়ক বিভাজকে গাছ লাগানো শুরু করল ডিএসসিসি

এআই চাকরি কেড়ে নেবে, আবার নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করবে—কর্মশালায় বক্তারা

অক্সফোর্ড মডেলে বিশ্ববিদ্যালয় চান ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা

আ.লীগের আড্ডার অভিযোগে লাইব্রেরি ভাঙচুরের পর মামলা দিল বৈষম্যবিরোধীরা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

লালবাগে বাসা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

গজারিয়ায় সড়কে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নিহত, মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা