মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা ফেরদৌস গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলা যুবলীগের সদস্য ফেরদৌস আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার বাঁশতৈল ইউনিয়নের তেলিপাড়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ফেরদৌস আলম পাহাড়ী তেলিপাড়া গ্রামের সুলতান মিয়ার ছেলে।
মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তার ফেরদৌস আলম পাহাড়ীকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট জেলার নাগরপুর উপজেলা সদরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় নাগরপুর থানায় একটি মামলা হয়। ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মির্জাপুর থানার হিমেলের চোখ অন্ধ হওয়ার মামলার আসামি হিসেবে কারাভোগ করে জামিনে মুক্তি পান যুবলীগ নেতা ফেরদৌস আলম পাহাড়ী।