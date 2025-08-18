জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে ফের উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। শাখা ছাত্রদলের ৩৭০ সদস্যবিশিষ্ট বর্ধিত কমিটি ও ১৭টি হল কমিটিতে শিবির, ছাত্রলীগ ও ছিনতাইকারী রয়েছে বলে অভিযোগ এনে কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছেন ছাত্রদলের একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী। এ নিয়ে বর্তমান কমিটির আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিকের সঙ্গে বিক্ষুব্ধদের ফের হাতাহাতি হয়েছে।
আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।
শাখা ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়, হল কমিটি বাতিল করার দাবি জানিয়ে ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিককে আধা ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। অন্যথায় ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দেন বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোনো সিদ্ধান্তে না আসায় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলমের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রক্টর দুই পক্ষকে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন।
বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা বলেন, ‘আমাদের দাবি, হল কমিটি বাতিল করতে হবে। হল কমিটি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিলে আমরা জাকসুকে সামনে রেখে আপাতত আন্দোলন বন্ধ রাখব এবং ছাত্রদলের প্যানেলের জন্য কাজ করব। অন্যথায় আমরা কোনো আলোচনায় বসতে রাজি নই।’
ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, ‘জাকসুর আগে একটা পক্ষ ছাত্রদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় আছে। এত বড় কমিটিতে ভুলত্রুটি থাকতেই পারে, তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। কমিটি নিয়ে আমরা আগামীকাল জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনায় বসব।’
সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমরা দুই পক্ষকেই শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছি। তবে জাকসুকে কেন্দ্র করে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা আমাদের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’
এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, সিনিয়র সহসভাপতি আবু আফসান ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া এলাকায় অবস্থান করছিলেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর, সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদসহ অন্য নেতা-কর্মীরা। এ সময় ঘটনাস্থলে হল কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা এসে জড়ো হলে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।