আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন’–এ প্রশ্ন তুলেছেন গণপিটুনিতে নিহত ইসমাঈল হোসেন বাবু ওরফে কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবুর (২৬) বোন রহিমা বেগম। তিনি বলেছেন, ‘দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’

আজ রোববার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইসমাঈল হোসেন বাবুর মৃত্যু হয়। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে রাজধানীর লালবাগ শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় গণপিটুনির শিকার হন তিনি।

এ ঘটনায় লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান বলেন, ‘আজিমপুর সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের সদস্যদের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল থেকে তার মরদেহ পেয়েছি। সেনাবাহিনীর কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রাত ৩টার দিকে তাদের কাছে তথ্য আসে, শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় একটি গণপিটুনির ঘটনা রয়েছে।

‘খবর পেয়ে তারা সেখানে গিয়ে বাবুকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাবুকে ক্যাম্পে নেওয়া হয়। ক্যাম্পে নেওয়ার পরে ভোররাতের দিকে সে আবার অসুস্থ বোধ করে। তখন আবার তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে। সেখানে নেওয়ার পর সকালে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’

ওসি জানান, নিহত ব্যক্তি এলাকায় কিলার বাবু ওরফে টেরা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মাদকসংশ্লিষ্ট অভিযোগসহ ৮–১০টি মামলা রয়েছে।

আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বাবুর স্বজনেরা ঢামেক হাসপাতালের মর্গে মরদেহ শনাক্ত করেন।

এ সময় তাঁর বোন রহিমা বেগম আজকের পত্রিকাকে জানান, তাঁদের বাবার নাম রসুল সরদার। বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার চড়জাগলি গ্রামে। লালবাগে শহীদনগর ৪ নম্বর গলিতে স্ত্রী রহিমা আক্তার আর ১১ মাসের জমজ সন্তানকে নিয়ে থাকতেন বাবু। ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন তিনি।

রহিমা বেগম বলেন, ‘সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারি, বাবুকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলেছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে আছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে এসে ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পাই। তাকে কারা মারধর করেছে, তা জানা নেই।

‘আমার ভাই চোর–ডাকাত–গুন্ডা যা-ই হোক, তাকে মেরে ফেলবে কেন? দেশে আইন আছে, সেই অনুযায়ী তার বিচার হবে। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ দিতে হবে।’

