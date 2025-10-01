হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মুগদায় ‘মাদক কারবারি’র কোপে পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মুগদা থানার মদিনাবাগ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে এক পুলিশ সদস্য ‘মাদক কারবারি’র কোপে গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত পুলিশ সদস্যের নাম মো. রাসেল। তিনি মুগদা থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) পদে কর্মরত।

আজ বুধবার (১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন মুগদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুর রহমান।

ওসি জানান, মাদক ও ছিনতাই চক্রের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে পুলিশের একটি দল মদিনাবাগ ময়লা বস্তি এলাকায় যায়। এ সময় অভিযুক্ত মাদক কারবারি হঠাৎ পেছন থেকে রাসেলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেন। কোপটি তাঁর চোখের পাশে লাগে এবং গুরুতর জখম হয়।

হামলার পরপরই সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরের একাধিক স্থানে জখম রয়েছে এবং কয়েকটি স্থানে সেলাই লাগবে।

ওসি সাজেদুর রহমান আরও বলেন, ঘটনাস্থল অন্ধকার ছিল। এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে মাদক ও ছিনতাই চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তারে একাধিক টিম অভিযান চালাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার পেছনে থাকা চক্রকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে এবং এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ছয় ঘণ্টার বৃষ্টিতে রাজধানীতে জলজট, নগরবাসীর ভোগান্তি

বিজয়া দশমীতে থাকবে বাড়তি ফোর্স ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য: ডিএমপি কমিশনার

নড়াইলের সাবেক এমপি মুক্তি ও আ.লীগ নেতা মোজাম্মেল রিমান্ড শেষে কারাগারে

সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

গাড়ি বিকল হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৫ কিমি যানজট

ডাকাত ধরতে গিয়ে হামলায় ৩ র‍্যাব সদস্য আহত

রাজধানীতে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ, আদালতে মামলা

এবারের পূজায় ঢাকায় নিরাপত্তাঝুঁকি নেই: ডিএমপি কমিশনার

বিএসবির খায়রুল বাশারের ৪২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক করল সিআইডি

ঐক্য বিনষ্টে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা