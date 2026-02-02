শেরপুরে জামায়াত নেতা হত্যা মামলার ৪০ আসামির আগাম জামিন

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম হত্যার ঘটনায় করা মামলায় প্রধান আসামি বিএনপির প্রার্থী মাহমুদুল হক রুবেলসহ ৪০ আসামিকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আসামিরা উপস্থিত হয়ে জামিন চাইলে শুনানি শেষে আজ সোমবার বিচারপতি কামরুল হোসেন মোল্লা ও বিচারপতি ফয়সাল হাসান আরিফের বেঞ্চ তাঁদের ছয় সপ্তাহের জামিন দেন।
এই মামলার প্রধান আসামি শেরপুর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদুল হক রুবেল। আসামিদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শিউলী খানম।
গত ২৮ জানুয়ারি শেরপুরের ঝিনাইগাতী মিনি স্টেডিয়ামে শেরপুর-৩ আসনের প্রার্থীদের ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে সন্ধ্যার আগে জামায়াতের লোকজন শহরের দিকে এগোতে চাইলে দ্বিতীয় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হন জামায়াত নেতা রেজাউল করিম। পরে ময়মনসিংহে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
ওই ঘটনায় গত ৩০ জানুয়ারি নিহত রেজাউল করিমের স্ত্রী ঝিনাইগাতী থানায় হত্যা মামলা করেন, যেখানে ২৩১ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করা হয়।