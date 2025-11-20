দুই ভবনের মাঝে পড়ে ছিল ইস্ট ওয়েস্ট শিক্ষার্থীর লাশ, ছাদ থেকে পড়া নিয়ে সন্দেহ

রাজধানীর আফতাবনগর এলাকায় বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভবনের মাঝের ফাঁকা স্থান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শিক্ষার্থীর নাম মুশফিকুজ্জামান (২২)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথমেটিকস অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশের ধারণা, মুশফিকুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। তবে এটি আত্মহত্যা, নাকি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার সব দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানান, মুশফিকুজ্জামান বৃহস্পতিবার ক্লাসে এসেছিলেন। বেলা ৩টা ১০ মিনিটে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কিছুক্ষণ পর ড. ফরাশ উদ্দিন ভবন ও মূল ভবনের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানালে তারা এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, সাধারণত ছাদ থেকে পড়ে গেলে যেসব আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়, মরদেহে তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা প্রথম দেখায় চোখে পড়েনি। তাই তাঁরা দ্রুত ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখার দাবি জানান।