ঢাকায় ১১ দিনে ১৭ ককটেল বিস্ফোরণ করেছে আওয়ামী লীগ: ডিএমপি কমিশনার

গত ১১ দিনে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি বিস্ফোরণ ঘটায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ বলে দাবি করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দল ১-১১ নভেম্বর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ ছাড়া গত দুই দিনে রাজধানীতে ৯টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। এতে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৭টি মামলা করা হয়েছে। গত অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য ১৪টি ঝটিকা মিছিল করেছে।
শেখ মো. সাজ্জাদ আলী বলেন, ঢাকার বাইরে থেকে লোকজন এসে টাকার বিনিময়ে মিছিল করে আবার চলে যায়। এসব ঘটনায় অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ৫৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখেছি, হেলমেট ও মাস্ক পরে ভোরবেলায় কিংবা ব্যস্ত সময়ে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। ককটেল বিস্ফোরণের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের ব্যবহার করছে।
ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, ‘আমাদের কর্তব্যরত দুই পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছে, এতে একজন আহত হয়েছেন। যারা এসব করছে তাদের আমরা ধরে ফেলব।’