সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিল ট্রাইব্যুনাল

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই অভিযোগ আমলে নেন। সেইসঙ্গে আগামী ২১ ডিসেম্বর তাঁকে হাজির করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন।
অভিযোগের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে এককভাবে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৫ শর বেশি মানুষকে গুম পূর্বক হত্যাকাণ্ডের তথ্য ইতিমধ্যেই তদন্ত সংস্থার কাছে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও নানা প্রমাণ প্রতিনিয়ত আসছে। তিনটি অভিযোগের মধ্যে শতাধিক মানুষকে গুম পূর্বক হত্যা করা এবং হত্যা করার পর তাঁদের মরদেহ কেটে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে সিমেন্টের ব্লক বেঁধে বলেশ্বর নদী, সুন্দরবন, শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা নদী এবং কখনো রাস্তার ধারে ব্রিজ থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এগুলো আমরা আজকে দাখিল করেছি।’
তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘গুম-খুনের কালচার শেখ হাসিনার আমলে শুরু হয়েছিল। সেটা সরাসরি শেখ হাসিনার নির্দেশে পরবর্তীতে এবং সেই কমান্ডটা আসত তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকীর মাধ্যমে। এই সবকিছুর বাস্তবায়নের মাস্টারমাইন্ড বা মহানায়ক ছিল জিয়াউল হাসান। তাঁর যে নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ডের ধরন এবং হত্যাকাণ্ডের যে পরিমাণ এটা বাংলাদেশে আর কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়। বাংলাদেশে এ রকম বীভৎস, নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালানোর ব্যাপারে তাঁর যে স্পর্ধা, সেজন্য জিয়াউল হাসানকে আলাদাভাবে একক আসামি হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা ফরমাল চার্জ দাখিল করেছি।’
গত বছরের ১৫ আগস্ট সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে আটক করে পুলিশ। তারপর নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানবতাবিরোধী অপরাধেরসহ আরও মামলা হয়।