এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে: বিমান উপদেষ্টা

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজের সামনে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান।
উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে।’
উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, এয়ারপোর্ট অথোরিটি, আনসারসহ সকলের সমন্বিত চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে ৩৭টি ইউনিট কাজ করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিমানবন্দরের মতো এত বড় জায়গায় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করব।’
উপদেষ্টা বশির উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের ইমিডিয়েট লক্ষ্য হচ্ছে—অপারেশনকে আমরা কত দ্রুত চালু করতে পারি। আপনারা জানেন, এখন বিমানবন্দরের ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আলোচনায় বসব। বসে আমরা ক্ষতি নিরূপণ এবং সেই সাথে চলমান কার্যক্রমকে আমরা পদ্ধতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে সংকটকে অতিক্রম করা।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা আজ রাতের মধ্যেই বিমানবন্দরের কার্যক্রম চালু এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম (এয়ারপোর্টের এয়ার কার্গো) শুরু করার চেষ্টা করছি। আমাদের এখানে শুধু আমদানি কার্গোতে এ জটিলতা তৈরি হয়েছে। রপ্তানি কার্গো পরিপূর্ণ নিরাপদে রয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের ফায়ার সার্ভিসের কয়েকজন আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা চলছে।’
উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে।