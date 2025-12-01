নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের দাবিতে ১০ দিনের কর্মবিরতি ঘোষণা পরিবারকল্যাণ কর্মীদের

নিয়োগবিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে পরিবারকল্যাণের কর্মীরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ বর্জনসহ আগামী ১০ দিন পূর্ণ কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। আগামীকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মবিরতি।
আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। এর আয়োজন করেন পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবারকল্যাণ সহকারী।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক সমিতির আহ্বায়ক মো. সোহেল হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ৩৩ হাজার ৭১০ জন সারা দেশে কর্মরত রয়েছি। বিভিন্ন পদধারীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, শতভাগ দম্পতি নিবন্ধন এবং নিয়মতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে।’
মো. সোহেল হোসেন বলেন, ‘আমরা মা ও স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, টিকাদান কর্মসূচিসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেবা দিচ্ছি। অথচ আমাদের চাকরি রাজস্ব খাতে থাকলেও কোনো পদন্নোতি হয়নি।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘একটা শ্রেণিকে সুবিধা দিয়ে আসছে বিধায় ২৬ বছর ধরে আমাদের ৩৩ হাজার কর্মীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।’
সোহেল হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের চাকরি রাজস্ব খাতভুক্ত, কিন্তু নিয়োগবিধি নেই এবং পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধন হয়নি। সে জন্য আমরা বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ, পদোন্নতিসহ চাকরিগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।’
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক সমিতির আহ্বায়ক বলেন, ‘ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট চাকরির শুরু থেকে এ পর্যন্ত লিখিত আবেদন, মানববন্ধন, সাংবাদিক সম্মেলন, শান্তিপূর্ণ অবস্থানসহ নানান কর্মসূচি পালন করে আসছি, তাও নিয়োগবিধি বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের এক দাবি—প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি-২০২৪ অতি দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। দাবি আদায় না হলে ধারাবাহিক আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে সোহেল হোসেন জানান, ২ থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ কর্মবিরতি এবং স্ব-স্ব উপজেলা অফিসে অবস্থান নেবেন তাঁরা। আসন্ন পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহও বর্জন করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হামিদা আক্তার রিক্তা, বাংলাদেশ পরিবারকল্যাণ সহকারী সমিতির সভাপতি মুক্তা পারভিন প্রমুখ।