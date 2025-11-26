হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ছাত্রাবাসে টিভির সাউন্ড কমিয়ে গান শুনতে বলায় শিক্ষার্থীকে ছাত্রদল নেতার মারধর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

তোফায়েল আহমেদ অপু। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ অপুর বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, অপু তেড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শহরের ওসমানী স্টেডিয়াম-সংলগ্ন কলেজ ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী আজ সকালে ফতুল্লা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তবে সাধারণ ডায়েরি করায় ফের তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অপুর বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ায়েজ করনী বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি হলের রিডিং রুমে পড়ছিলাম। সে সময় অপু ও তাঁর কয়েক বন্ধু উচ্চ শব্দে টেলিভিশনে গান শুনছিলেন এবং ক্যারম খেলছিলেন। আমি গিয়ে বললাম শব্দ কমাও, আমার পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। এটা বলায় অপু বের হয়ে বলে সাউন্ড বাড়াইয়া শুনছি আরও শুনব, তোর সমস্যা কী?

আমি উত্তরে বলেছি, তোমার যেমন হোস্টেলে অধিকার আছে, আমারও অধিকার আছে। এটা বলার পর সে আমাকে মারতে তেড়ে আসে। একপর্যায়ে আমার কলার ধরে এবং লাথি দেয়। সকালে থানায় গিয়ে জিডি করায় ফের আমাকে হুমকি দিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী অপুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন জিয়া গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অভিযুক্ত হলে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। ব্যক্তির দায় সংগঠন বহন করবে না।’

