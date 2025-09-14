বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন, রুবেল আহমেদ (৩৫), তাঁর স্ত্রী সোনিয়া আক্তার ও তাঁদের ৫ বছরের মেয়ে জামিলা।
জানা গেছে, রুবেলের বাড়ি বগুড়া জেলার ধুনট থানার নলডাঙা গ্রামে। সোনিয়ার বাবার বাড়ি বগুড়ার বড়িতলি এলাকায়। রুবেল বর্তমানে বেকার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ওই বাড়ির অন্যান্য কক্ষের ভাড়াটেরা কাজে গিয়েছিলেন। বিকেল ৫টার দিকে কাজ থেকে ফেরার পর রুবেলদের কক্ষের দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। দীর্ঘসময় কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে কৌশলে জানালা খুলে রুবেলকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আর বিছানার ওপর সোনিয়া ও শিশু জামিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে বিষয়টি আশুলিয়া থানা পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে কক্ষের দরজা ভেঙে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে।
আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায়; বাকি দুজনের লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্বামী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।