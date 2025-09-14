হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন, রুবেল আহমেদ (৩৫), তাঁর স্ত্রী সোনিয়া আক্তার ও তাঁদের ৫ বছরের মেয়ে জামিলা।

জানা গেছে, রুবেলের বাড়ি বগুড়া জেলার ধুনট থানার নলডাঙা গ্রামে। সোনিয়ার বাবার বাড়ি বগুড়ার বড়িতলি এলাকায়। রুবেল বর্তমানে বেকার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ওই বাড়ির অন্যান্য কক্ষের ভাড়াটেরা কাজে গিয়েছিলেন। বিকেল ৫টার দিকে কাজ থেকে ফেরার পর রুবেলদের কক্ষের দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। দীর্ঘসময় কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে কৌশলে জানালা খুলে রুবেলকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আর বিছানার ওপর সোনিয়া ও শিশু জামিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে বিষয়টি আশুলিয়া থানা পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে কক্ষের দরজা ভেঙে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায়; বাকি দুজনের লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্বামী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সম্পর্কিত

একসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম দিলেন মা, বাঁচল না একটি

ঢাকা অ্যাডভারটাইজিং স্কুলের ঘোষণা দিল কপিশপ

দুর্নীতির মামলায় ছাগল-কাণ্ডের মতিউর ও স্ত্রী রিমান্ডে

সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খানসহ ৪ জনের জামিন নামঞ্জুর

ছাত্রলীগের ১৯ নেতা-কর্মীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করল ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়

সাগর-রুনি হত্যা: তদন্তে বিলম্ব নিয়ে আদালতের অসন্তোষ প্রকাশ

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন: শূন্য পদে চূড়ান্ত নিয়োগ দাবিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শাহবাগে বিক্ষোভ

রাজধানীতে ভাই গুলিবিদ্ধ, বোন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত

মন্ত্রীপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কারাগারে

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা