থানা থেকে লুটের ৪টি গ্রেনেড ডেমরায় ঝোপ থেকে উদ্ধার: র‍্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে উদ্ধার হওয়া গ্রেনেড। ছবি: র‍্যাবের সৌজন্যে

রাজধানীর ডেমরা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১০। গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে ডেমরার সারুলিয়া এলাকায় গরুর হাটের পাশে ঝোপ থেকে গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাবের দাবি, গত বছরের ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোরই অংশ এসব।

র‍্যাব-১০-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করেন। গ্রেনেডগুলোর সিরিয়াল নম্বর মুছে ফেলা ছিল, যা তদন্তকে জটিল করছে।

তিনি আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ৫ আগস্ট ঢাকার কয়েকটি থানায় হামলার সময় লুট হওয়া গ্রেনেডগুলোর অংশ এসব।’

গ্রেনেডগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অভিযান চলছে।

