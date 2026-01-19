হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিআরটিএ ইকুরিয়ায় অভিযান, ২ দালালের কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রাহক হয়রানির অভিযোগে দুই দালালকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) অফিসে আগত গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ ও দালালমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইকুরিয়া বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২ কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় দালাল চক্রের দুই সদস্যকে কারাদণ্ড ও তিনজনকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিআরটিএর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে দালাল চক্রের দুই সদস্যকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দিয়ে জেলহাজতে পাঠান বিআরটিএর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান। উভয় ব্যক্তি আদালতে দোষ স্বীকার করায় প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনজনকে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযান চলাকালে প্রতারক চক্রের অন্য সদস্যরা পালিয়ে যান বলেও এতে জানানো হয়।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান বলেন, একটি প্রতারক চক্র বিআরটিএ অফিসে আগত গ্রাহকদের কাছ থেকে দ্রুত কাজ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কাগজপত্র ও টাকা নিয়ে প্রতারণা করছিল। এসব দালাল ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মো. আনিসুজ্জামান গ্রাহকদের উদ্দেশে বলেন, বিআরটিএতে আগত গ্রাহকেরা যদি সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে সহজেই নির্ধারিত সময়ে সেবা পাবেন।

