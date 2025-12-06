যাত্রাবাড়ীতে বিদেশি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে বিদেশি পিস্তলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁরা হলেন মো. মিলন হোসেন (৩৯) ও মো. শামিল ওরফে শামিল হোসাইন (২২)।
যাত্রাবাড়ী থানাধীন দোলাইরপাড় এলাকা থেকে গতকাল শুক্রবার বিকেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্যটি জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা ওয়ারী বিভাগের একটি দল বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গতকাল বিকেলে জানতে পারে, দোলাইপাড়ের গোলচত্বর-সংলগ্ন টুঙ্গিপাড়া বাস কাউন্টারের সামনে কয়েকজন অবৈধ অস্ত্রধারী ব্যক্তি অবস্থান করছেন। দলটি পরে ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহী মিলন হোসেন ও শামিল হোসাইন পালাতে চাইলে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তল্লাশির সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। মোটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।