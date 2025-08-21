শেরেবাংলা নগরে সিএনজি চালকের যোগসাজশে যাত্রী টাকা-মোবাইল ছিনতাই, চারজন গ্রেপ্তার

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় সিএনজি চালককে সহযোগী করে যাত্রীর কাছ থেকে নগদ, মোবাইল ও বিকাশের মাধ্যমে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ। আজ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।
ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট রাতে রাজশাহীর যাত্রী ঢাকার টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ড থেকে শেরেবাংলা নগরে আনার সময় সিএনজিচালক গাড়ি স্টার্ট বন্ধ করে সময় নষ্ট করেন। তখন পূর্ব থেকে ওঁতপেতে থাকা তিন ছিনতাইকারী যাত্রীর গলায় ছুরি ধরেন এবং নগদ টাকা, দুটি মোবাইল ও বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ছিনতাই করেন। অতিরিক্ত টাকার জন্য যাত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাকে পরিবারের কাছ থেকে আরও টাকা এনে দিতে বাধ্য করা হয়। পরে ছিনতাইকারীরা যাত্রীকে আগারগাঁওয়ে ফাঁকা জায়গায় নামিয়ে পালিয়ে যায়।
ডিবি-তেজগাঁও তদন্তে জানিয়েছে, এই ছিনতাইয়ে একটি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধী চক্র জড়িত। শেরেবাংলা নগর থানায় তাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু আছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ছিনতাইয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত সিএনজি ও চালক শনাক্ত করা হয়।
বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে গাবতলী টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএনজি চালক মো. জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার তথ্যের ভিত্তিতে আগারগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাকি তিন সদস্যকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়। পরে আশুলিয়ায় অভিযান করে মো. হাফিজুল ইসলামকেও গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় তিনটি ছুরি, দুটি ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন এবং একটি সিএনজি উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একাধিক ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।