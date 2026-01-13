হাত-পা ও মুখ বেঁধে বাসায় চুরি, জামায়াত নেতার মৃত্যু

রাজধানীর একটি হাসপাতাল থেকে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) লাশটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে, গতকাল সোমবার রাতে নিজ বাসা থেকে হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন মেয়ের জামাই। পরে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত মোহাম্মদ আনোয়ার উল্লাহ (৬৫) জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের শেরেবাংলা নগর দক্ষিণ থানার পশ্চিম রাজাবাজার ওয়ার্ডের সহসভাপতি ও রুকন ছিলেন। তিনি পেশায় হোমিও চিকিৎসক। শেরেবাংলা নগর থানার রাজাবাজার এলাকায় বাসায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন তিনি। তাঁর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার লাকসাম।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, জামায়াত নেতা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন। সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পশ্চিম রাজাবাজারের ৫৮/১ নম্বর বাসার দোতলার ওই ফ্ল্যাটে একদল চোর জানালার গ্রিল কেটে প্রবেশ করে। তারা অস্ত্রের মুখে আনোয়ার ও তাঁর স্ত্রীকে জিম্মি করে হাত, পা ও মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধে। এরপর বাসার স্বর্ণালংকার, টাকাসহ বহু মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। পরে আনোয়ারের স্ত্রী কাপড়ের বাঁধন খুলে একই বাসায় তৃতীয় তলায় থাকা তাঁর মেয়ের জামাইকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে ঘটনাটি জানান। তাঁর জামাই গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। এ সময় জামায়াত নেতাকে অচেতন অবস্থায় দেখে বাসার কাছে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।
শেরেবাংলা নগর থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, চুরি করতে এসে চোর তাঁর (আনোয়ার) মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ স্কয়ার হাসপাতালে রয়েছে।