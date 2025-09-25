হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের উসকানির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তারকৃত টিপু সুলতান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ ঘোষিত নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের উসকানি দেওয়ার অভিযোগে মো. টিপু সুলতান (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জালাল উদ্দীন।

গ্রেপ্তার টিপু সুলতান ঝিনাইদহের শৈলকূপা থানার পূর্ব মাদলা এলাকার বাসিন্দা। তিনি আশুলিয়ার নারসিংহপুরের ইটখোলা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। নাসা গ্রুপে তিনি অপারেটর পদে চাকরি করতেন।

ডিবি পুলিশ জানায়, আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার ঘটনায় উসকানিদাতা ও মূল হোতা হিসেবে গতকাল রাতে টিপু সুলতানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা জেলা উত্তর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জালাল উদ্দীন বলেন, গ্রেপ্তারকৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হবে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত আগস্ট মাসের বেতন চলতি মাসের ৭ তারিখে পরিশোধের কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা দিতে পারেনি। পরে বারবার তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ সেপ্টেম্বর বেতন দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়।

একপর্যায়ে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে নাসা গ্রুপের কারখানা ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করে ফটকে নোটিশ দেওয়া হয়। পরে গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শ্রমিকেরা জানতে পারেন, কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এই অনিশ্চয়তা ও বেতন পরিশোধের দাবিতেই গত বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে নাসা গ্রুপের আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার কারখানার শ্রমিকেরা বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কে বিক্ষোভ করেন। এর আগে একাধিকবার বিক্ষোভে নামলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন।

