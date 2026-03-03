রাজধানীতে কিশোরী গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

রাজধানীর শ্যামপুর মীর হাজিরবাগ এলাকায় লাকি (১৭) নামের গৃহবধূকে তাঁর স্বামী সজীব গলা কেটে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শ্যামপুর মীর হাজিরবাগ পাইপ রাস্তার টিনশেড বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শ্যামপুর থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহাদাত হোসেন জানান, বিকেলে খবর পেয়ে মীর হাজিরবাগের ওই বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করি। এ সময় ওই ঘরের মেঝেতে গলাকাটা অবস্থায় ছিল। তবে ঘরে কাউকে পাওয়া যায়নি। স্বামী পলাতক রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানে হয়েছে।
এসআই আরও জানান, স্বামী সজীবকে নিয়ে ওই বাসায় দেড় মাস ধরে ভাড়া থাকতেন লাকি। প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানা যায়, গত রাতে তাঁদের ঘরে পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রচুর ঝগড়া হয়। এরপর আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। ঘরে দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ পাওয়া যায়। একপর্যায়ে প্রতিবেশীরা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় লাকি মেঝেতে পড়ে আছে। পরে থানায় খবর দেয়।
এসআই আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে, রাতের যেকোনো সময় স্বামী সজীব স্ত্রী লাকিকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন। তাঁকে আটকে চেষ্টা চলছে।
এসআই আরও জানান, নিহত লাকির বাড়ি ভোলা সদর উপজেলার রতনপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. হারুন। আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া হয়েছে।