যাত্রাবাড়ীর রসুলপুরে ৭ দিন ধরে নেই গ্যাস, চরম ভোগান্তি

জহিরুল আলম পিলু 

যাত্রাবাড়ীর রসুলপুরে ৭ দিন ধরে শতাধিক বাড়িতে নেই গ্যাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন দনিয়া এলাকার রসুলপুরে ৭ দিন ধরে শতাধিক বাড়িতে নেই গ্যাস। এই এলাকায় শিশু, বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষসহ কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। ফলে গ্যাস না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে তারা; বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

‎রসুলপুরের ১০৩ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা জেসমিন জাহান বলেন, ‘টানা ৭ দিন ধরে চুলায় কোনো গ্যাস আসে না। ফলে আমাদের তিন সদস্যের পরিবারকে হোটেল থেকে কিনে খেতে হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছি।’ ‎

‎এলাকার  ৯৮ নম্বর বাড়ির আরেক বাসিন্দা মো. সেলিম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, ‘আমাদের পরিবারে ৪টি শিশু রয়েছে। টানা ৭ দিন চুলায় বিন্দু পরিমাণ গ্যাস না থাকায় খাওয়া-দাওয়ার চরম কষ্ট হচ্ছে। এইভাবে তিন বেলা হোটেল থেকে কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।’

ওই ‎এলাকার বাসিন্দা তাহমিনা বেগম বলেন, ‘সারা বছর গ্যাসের সমস্যা থাকে। কিন্তু এবার টানা এক সপ্তাহ চুলায় গ্যাস নাই। জানি না আর কত দিন এ রকম ভোগান্তিতে থাকতে হবে।’

তাহমিনা বেগম আরও বলেন, ‘‎এর মধ্যে অনেকে লাকড়ির চুলায় রান্না করছেন। আমরা প্রতি মাসে নিয়মিত বিল পরিশোধ করেও গ্যাস পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।’

‎এ বিষয়ে তিতাস গ্যাসের ঢাকা মেট্রো রাজস্ব বিভাগ-১-এর উপমহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোটা এলাকায় কয়েক দিন ধরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিদেশ থেকে এলএনজি না আসায় আবাসিক এলাকায় গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে।’ এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

