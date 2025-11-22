গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে আরিফ (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের বড় রায়পাড়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আরিফ (৩৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা গ্রামের সাইজুদ্দিন মিয়ার ছেলে।
চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নুরুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশের গলায় রশি বাঁধা ও পেটে কোপের চিহ্ন রয়েছে। শরীরে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটা ৪-৫ দিন ভাসমান অবস্থায় ছিল।’
চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আজমগীর হোসেন বলেন, ‘আমরা জেনেছি ছেলেটা নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা ঘাটে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বাবা-হারা ছেলেটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। ৩ দিন আগে খাগকান্দা ঘাট থেকে বৈদ্যেরবাজার ঘাটে যাত্রী বেশে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ৪-৫ জন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। আজ গজারিয়ার বড় রায়পাড়াসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।’