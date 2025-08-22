হোম > সারা দেশ > ঢাকা

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আবু বাকের মজুমদার। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জয়ী হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্টারলিংকের মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। এ ছাড়া আবাসিক হল নির্মাণ, প্রতিটি হলে একজন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসককে মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়াসহ আরও কয়েকটি বিষয় অঙ্গীকার করেন তিনি।

আজ শুক্রবার ফজলুল হক মুসলিম হলের মসজিদে জুমার নামাজের পর তিনি এসব অঙ্গীকার করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘জুলাই-পরবর্তী সময়ে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট সার্ভিস চালুর জন্য কাজ করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হই। আমরা যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হই, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টারলিংকের সেবা আনতে পারব। এটির মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব।’

আবু বাকের মজুমদার আরও বলেন, ‘মাথাপ্রতি অনেক অল্প খরচ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে ভর্তুকির মাধ্যমে এটি (স্টারলিংকের সেবা) চালু করা সম্ভব। সেই সঙ্গে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সুন্দর গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে চাই এবং এর জন্য সুন্দর একটি আবাসনব্যবস্থা দরকার। ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান বেড দরকার।’

শুক্রবার ফজলুল হক মুসলিম হলের মসজিদের সামনে আবু বাকের মজুমদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান আবাসন সমস্যা নিয়ে ডাকসুর এই জিএস প্রার্থী বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পাঁচটি আবাসিক ভবন করা হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের ৫০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিটগুলোকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে কীভাবে আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে ছিল, এটা আমরা দেখেছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়েও কথা বলেন বাকের।

আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা হলে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিটি হলে, বিশেষ করে মেয়েদের হলে দুজন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দিতে হবে। যদি আমাদের নির্বাচিত করা হয়, তাহলে আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করব। প্রতিটি হলে একজন এমবিবিএস ডাক্তারকে মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া এবং হলে মেয়েরা অনেক গাইনি জটিলতায় ভোগেন, আমরা সেটার জন্যও চিকিৎসক নিশ্চিত করব।’

