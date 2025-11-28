হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাভারে ভবনে আগুন, পুড়েছে কাপড়ের দোকান

প্রতিনিধি, (সাভার) ঢাকা

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাভারের হেমায়েতপুরে একটি বহুতল ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে লাগা আগুনে পুড়েছে কয়েকটি কাপড়ের দোকান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১১টার দিকে হেমায়েতপুরের রহমান ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চারতলা ভবনটির আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে।

সাভারের ট্যানারি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা তানভির আহমেদ বলেন, আগুনের সংবাদ পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। রাত ১টার দিকে পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। ভবনটির আন্ডারগ্রাউন্ডে কয়েকটি কাপড়ের দোকান ছিল। আগুনে কয়েকটি দোকান পুড়ে গেছে। তবে কেউ আহত হয়নি।

ভবনটিতে একটি কমিউনিটি সেন্টার ও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হওয়ায় বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে পরে জানা যাবে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস।

