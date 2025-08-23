ঘুষ-কাণ্ডে জড়িত পটুয়াখালীর পিপি রুহুল আমিনের আইনজীবী সনদ স্থগিত

ঘুষ-কাণ্ডে জড়িত পটুয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. রুহুল আমিনের আইনজীবী সনদ স্থগিত করেছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বার কাউন্সিলের সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়, পটুয়াখালী জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. রুহুল আমিন কর্তৃক একজন বিজ্ঞ বিচারককে ঘুষ প্রদানের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় বার কাউন্সিল কর্তৃক তাঁর আইনজীবী সনদ স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে দুই শিশু গৃহপরিচারিকাকে অমানবিক অত্যাচার করায় বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত আইনজীবী ওমর শোয়েবের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তদন্তের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরবর্তী কাউন্সিল সভায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।
শনিবার অ্যাটর্নি জেনারেল ও বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার কাউন্সিলের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বার কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হয়ে ওই অভিযোগ দুটির বিষয়ে জরুরি সভায় মিলিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন, এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মো. রুহুল কুদ্দুস (কাজল), ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান এ এস এম বদরুল আনোয়ার, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, হাউস কমিটির চেয়ারম্যান মো. মহসিন মিয়া, লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ল রিফর্ম কমিটির চেয়ারম্যান কাজী এনায়েত হোসেন, রোল অ্যান্ড পাবলিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান মো. মাইনুল আহসান, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, কমপ্লেইন্ট অ্যান্ড ভিজিলেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মতিন, বার কাউন্সিলের সদস্য শাহ মো. খসরুজ্জামান ও মো. নজরুল ইসলাম খান।