মাদারীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিবাদে মাদারীপুরে মশাল মিছিল করেছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) গভীর রাতে একাধিক এলাকায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরে মশাল মিছিল বের করেন তাঁরা।
জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর, ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী, কালিকাপুর, পেয়ারপুরসহ একাধিক স্থানে এই মিছিল হয়। ইতিমধ্যে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের ছিলারচর এলাকার একটি সেতুর ওপরে বেশ কয়েকজন মশাল হাতে নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করছেন। এ সময় তাঁদের হাতে একটি ব্যানারও দেখা যায়।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে ঘটনাটির কথা আমরা জেনেছি। ব্যাপারটি নিয়ে যাচাই-বাছাই শুরু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’