হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মাদারীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিল

মাদারীপুর প্রতিনিধি

ছিলারচর এলাকার একটি সেতুর ওপরে মশাল মিছিল। ছবি: সংগৃহীত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিবাদে মাদারীপুরে মশাল মিছিল করেছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) গভীর রাতে একাধিক এলাকায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরে মশাল মিছিল বের করেন তাঁরা।

জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর, ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী, কালিকাপুর, পেয়ারপুরসহ একাধিক স্থানে এই মিছিল হয়। ইতিমধ্যে ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের ছিলারচর এলাকার একটি সেতুর ওপরে বেশ কয়েকজন মশাল হাতে নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করছেন। এ সময় তাঁদের হাতে একটি ব্যানারও দেখা যায়।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে ঘটনাটির কথা আমরা জেনেছি। ব্যাপারটি নিয়ে যাচাই-বাছাই শুরু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

স্ত্রী-সন্তানসহ কাজী জাফর উল্যাহর আয়কর বিবরণী সিআইডিকে দিতে নির্দেশ

‎রাজধানীতে মাসে গড়ে ২০টি হত্যাকাণ্ড ঘটে: ডিএমপি

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এবার ৬৭৮ কোটি টাকা পাচারের মামলা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

পল্লবীতে দোকানে ঢুকে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যা

দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ঘিরে রেখেছেন সেনাসদস্যরা, যান চলাচল এখনো বন্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা