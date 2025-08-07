হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪ কিলোমিটার যানজট

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে যাত্রী ও যানবাহন-চালকদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বেলা ৩টা থেকে এ যানজট দেখা যায়।  

সরেজমিনে দেখা যায়, মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী সানারপাড় থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক দুই লেনের প্রায় ৪ কিলোমিটার সড়কে যানবাহনের জট। এর ফলে যাত্রাপথে আটকা রয়েছেন অসংখ্য যাত্রী ও যানবাহন-চালকেরা। এ প্রতিবেদন লেখার সময়ও (বিকেল ৪টা ৪০) যানজট দেখা গেছে।

হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার এক কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে এই যানজট সৃষ্টি হয়।

যানজটে আটকা পড়া সজীব বলেন, ‘৩৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে মাদানি নগর ঢালে আটকা পড়েছি। গাড়ি নড়াচড়া করছে না। কী হয়েছে এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি।’

গুরুত্বপূর্ণ কাজে কচুয়া গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন তামিম। তিনি বলেন, ‘যাত্রাবাড়ী আসার পথে ফাঁকা রাস্তা পেয়েছি। কিন্তু চিটাগং রোড এসে অনেকক্ষণ ধরে যানজটে আটকে আছি।’  

কয়েকজন লোকাল বাসচালক জানান, সকাল থেকে সড়ক ফাঁকা থাকলেও বেলা ৩টার পর থেকে মৌচাক থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে।  

এ বিষয় কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, ‘বন্দর উপজেলার একটা কারখানার শ্রমিকদের পাঁচ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করায় এই যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়েছি। যান চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে।’

সম্পর্কিত

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহ কারাগারে

আ.লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার শ্রমিক লীগ নেতা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল: রিমান্ড শেষে কারাগারে বিচারপতি খায়রুল হক

ট্রাকের ধাক্কায় দেয়াল ধসে ২ শিশু আহত

গেরিলা প্রশিক্ষণ: মেজর সাদিকুলের স্ত্রী সুমাইয়া ৫ দিনের রিমান্ডে

শাহজালালে কাতারফেরত উড়োজাহাজে মিলল ৮ কেজি সোনা

আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: শুনানি ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি

কিশোরগঞ্জে একযোগে ৭৪ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ৬ মরদেহ এক বছর পর আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর

বিমানবন্দরের নো ফ্লাই জোনে ৫২৫টি অবৈধ ভবন: বেবিচক চেয়ারম্যান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা