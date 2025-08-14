হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের জরুরি পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য আগামীকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ১৬ ঘণ্টা ঢাকা জেলা ও আশপাশের কিছু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ থেকে দেওয়া পোস্টে বলা হয়, ‘ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের জরুরি পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ১৬ ঘণ্টা ঢাকা ইপিজেড, কাশিমপুর, সারদাগঞ্জ, হাজী মার্কেট, শ্রীপুর এবং কাঠগড়া, জিরাবো, গাজীরচট, নয়াপাড়া, দেওয়ান ইদ্রিস সড়কের উভয় পাশে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

‘এ ছাড়া আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে। সাময়িক অসুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।’

