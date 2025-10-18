হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিমানবন্দরে আগুন নেভাতে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট

 উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি 

রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আনা হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজের (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) সামনে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে রোবটটিকে একটি বড় লরিতে করে নিয়ে আসতে দেখা যায়।

ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘কার্গো ভিলেজে অনেক দাহ্য পদার্থ রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচুর কেমিক্যালের উপস্থিতিও আমরা পেয়েছি। তাই সহজে ফায়ার সার্ভিসের ভেতরে প্রবেশ করে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট আনা হয়েছে।’

রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

ফায়ার সার্ভিস বলছে, ফায়ার ফাইটিং রোবটটি অতি সহজে ভেতরে ঢুকিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

লরিতে করে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবটটি নিয়ে আসা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে বিমানবন্দরের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা আজকের পত্রিকাকে জানান, বিমানবন্দরের ক্যানোপি-১ থেকে ক্যানোপি-৬ পর্যন্ত, বিমানের স্টোর রুম, বিজিএমইএর কুরিয়ার সেকশনে আগুন জ্বলছে।

উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে আজ শনিবার বেলা আড়াইটায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এ ছাড়া বিমানবন্দর বাহিনীর ফায়ার ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়।

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ ফায়ার ফাইটার আহত

ঢাকামুখী ৮ ফ্লাইট গেল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ঢাকার একাধিক ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

ভয়াবহ আগুনে শাহজালাল বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

‘কালো পতাকা মিছিল’ নিয়ে হাইকোর্টের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

শিক্ষা কার্যক্রম: চার ইস্যুতে অস্থির শিক্ষাঙ্গন

‘আমার এক হাত নাই, কৃত্রিম হাতটাও ওরা ভেঙে ফেলেছে’

কুরিয়ার সার্ভিসে ওত পেতে ১৫ হাজার ইয়াবা জব্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা