হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজিমপুর দায়রা শরিফ এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিমের বাসভবন যৌথ বাহিনী ঘিরে রেখেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর আজিমপুর দায়রা শরিফ এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিমের একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে যৌথ বাহিনী। অভিযান শেষে এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে বিস্তারিত জানাবে তারা। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে বাসাটি ঘিরে রাখতে দেখা যায়।

আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লালবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মোস্তফা কামাল খান।

‎ওসি বলেন, ‘দুপুর থেকে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমের বাসায় অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। তারা বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে। তবে আমাদের পুলিশের সদস্যরা নেই। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরাই অভিযান পরিচালনা করছেন।’

যৌথবাহিনীর অভিযানে উদ্ধারকৃত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুলশানারা মাসুদা টাওয়ার নামের ওই বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং থেকে ছয়টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাড়িগুলোর মধ্যে একটি গাড়িতে সংসদ সদস্যের লোগোও রয়েছে বলে জানা গেছে।

‎বাড়িটির তত্ত্বাবধায়ককে (ম্যানেজার) ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গাড়িগুলোর মালিকানা ও বৈধতা সম্পর্কে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

‎এদিকে যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি ঘিরে এলাকাজুড়ে কৌতূহল বিরাজ করছে। তবে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যৌথ বাহিনী কিছু জানায়নি। তাদের পক্ষ থেকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য দেননি। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

