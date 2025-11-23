ফরিদপুরে কিশোরীকে অচেতন করে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে এক কিশোরীকে (১৪) ধর্ষণের অভিযোগে জাকারিয়া সজিব মোল্যা (২৪) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। আজ রোববার ভোরের দিকে ফরিদপুর জেলা সদরের ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার সজিব মোল্যা মধুখালী পৌরসভার মেছোরদিয়া এলাকার সাহেদ মোল্যার ছেলে।
গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে কোতোয়ালি থানায় ধর্ষণের অভিযোগে মামলাটি করেন ওই কিশোরীর বাবা। এর আগে বুধবার (১৯ নভেম্বর) ওই কিশোরীকে ফরিদপুর শহরের বেইলি ব্রিজ এলাকা থেকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞাত একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।
থানা-পুলিশ ও ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক বছর আগে ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয় সজিব মোল্যার। একপর্যায়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সেই সুবাদে গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) ফরিদপুর শহরে ঘুরতে আসেন তাঁরা। একপর্যায়ে কিশোরী পানি খেতে চাইলে পানির সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অচেতন অবস্থায় তাকে একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। এরপর অসুস্থ অবস্থায় সজিব তাকে মধুখালী উপজেলা শহরে নিয়ে একটি অটোরিকশায় করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাড়িতে পৌঁছানোর পর একপর্যায়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলে রাতেই তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই যুবক ও কিশোরীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের জেরে ঘটনাটি ঘটে। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা নেওয়া হয় এবং গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।