কুমিল্লায় পারিবারিক কলহ: স্বামী-স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বড়ধুশিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা ওই দম্পতি হলেন বড়ধুশিয়া এলাকার আবুল বাশারের ছেলে অপু (২৫) এবং তাঁর স্ত্রী বকুল (২২)।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় শাশুড়ির সঙ্গে স্ত্রী বকুলের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এই ঘটনায় হতাশ হয়ে বকুল হঠাৎ কীটনাশক পান করেন। পরে এই খবর জানতে পেরে এবং নিজের মায়ের প্রতি অভিমান করে স্বামী অপুও একইভাবে কীটনাশক পান করেন।
অপুর চাচাতো ভাই আবদুল কুদ্দুস ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে প্রথমে অপুর মায়ের সঙ্গে বকুলের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এরপর বকুল কীটনাশক পান করেন। তাঁকে নিয়ে বাসার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে অপুও অভিমান করে কীটনাশক পান করেন।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তোফায়েল আহমেদ ভূঁইয়া এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, স্বজনেরা দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকেই কুমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।