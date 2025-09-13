আ.লীগের আমলে মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে লঙ্ঘন হয়েছে বেশি: আইন উপদেষ্টা

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে লঙ্ঘন বেশি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার ইনানী বেওয়াচ হোটেলের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ নিয়ে পরামর্শক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি—ইউএনডিপির সহায়তায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় অংশীজনদের নিয়ে এই পরামর্শ সভার আয়োজন করে।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতায় আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। বিগত সময়ে মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো কাজই করেনি।’ উপদেষ্টা বলেন, এই কমিশন গুম, খুনসহ যেকোনো মানবাধিকার হরণের ঘটনা যেন স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারে সে বিষয়ে আইন সংস্কার করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চায় সরকার।
উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, একটি শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন না থাকা বা করতে না পারলে কী হয়, সেটা আওয়ামী লীগ আমলের ১৫ বছরে দেখা গেছে।
সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫ বছরের গুম, খুন ও আয়নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত সময়ে মানবাধিকারকর্মীদেরই গুম করা হতো। তাদের টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হতো।’
উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার কমিশনকে এমনভাবে সংস্কার করবে, যাতে কমিশন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম-খুনের ঘটনা স্বাধীনভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে।
সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পরামর্শক ব্যারিস্টার তানিম হোসেইন শাওন।
এ ছাড়া ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন লিলার, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটু সিগফ্রিড রেংগলি, গুম কমিশনের প্রধান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য দেন।