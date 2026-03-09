হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া দুই শিশু হচ্ছে ইফসা মনি (১১) ও মায়মুনা আক্তার (১৩)। ইফসা মৌলভীরচর গ্রামের আবদুর রহিম ও মায়মুনা জামাল উদ্দিনের মেয়ে।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, মাতামুহুরী নদীতে তলিয়ে গিয়ে দুজন শিশুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

কক্সবাজার সৈকতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

রমজানের পর সারা দেশে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

টেকনাফে টমটমচালককে অপহরণ করে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

চকরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চা দোকানে ঢুকে পড়ল পিকআপ ভ্যান, বৃদ্ধ নিহত

উখিয়ায় স্বামীর লাথিতে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে লিফটের নিচে পড়ে মৃত্যু, ৪ দিন পর লাশ উদ্ধার

গভীর রাতে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা

কক্সবাজারে গ্যাস পাম্পে আগুনে দগ্ধ আরেকজনের মৃত্যু

টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে জিপ ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১

সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে ১৫৩ জন উদ্ধার, আটক ১৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা