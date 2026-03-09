চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুই শিশু হচ্ছে ইফসা মনি (১১) ও মায়মুনা আক্তার (১৩)। ইফসা মৌলভীরচর গ্রামের আবদুর রহিম ও মায়মুনা জামাল উদ্দিনের মেয়ে।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, মাতামুহুরী নদীতে তলিয়ে গিয়ে দুজন শিশুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।