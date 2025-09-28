টেকনাফে কাভার্ড ভ্যানে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, ২ আরোহী নিহত

কক্সবাজারের টেকনাফে কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ সড়কের বড় খাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন বরাং কাঁটাবুনিয়া এলাকার আনু মিয়ার ছেলে সাইফুল ইসলাম (২৩) এবং কক্সবাজার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড সমিতিপাড়ার আমির হামজার ছেলে আব্দুর রউফ (২৫)। আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল মোতালেব হাসান (২২)। তিনি মহেশখালীর মাতারবাড়ির গোরুককাটা এলাকার আবু তালেবের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলে করে তিন যুবক শাহপরীর দ্বীপে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা টেকনাফগামী একটি কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেলের আরোহীরা ছিটকে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। অপরজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সৈকত হাসান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হাসান নামের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁদের লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল ও কাভার্ড ভ্যানটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’