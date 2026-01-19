প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ড রোধে অভিযান, ৭৬ হাজার টাকা জরিমানা

প্রবাল দ্বীপ কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে অভিযান চালানো হয়েছে।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দ্বীপের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও সৈকতে এই অভিযান চালানো হয়। কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সেন্ট মার্টিন পুলিশ ফাঁড়ি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি।
অভিযানকালে দ্বীপের প্রিন্স হ্যাভেন রিসোর্ট, জোয়ারভাটা রেস্তোরাঁ, ড্রিমস প্যারাডাইস রিসোর্ট ও প্রাসাদ প্যারাডাইস রিসোর্টে পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় এসব প্রতিষ্ঠানকে ৭৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সৈকতের ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো থেকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের তৈরি কাপ ও স্ট্র জব্দ করা হয়।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস ইনতেসার নাফি জানান, প্রতিবেশ সংকটাপন্ন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
