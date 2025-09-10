হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

সেন্ট মার্টিনে ৫ ট্রলারসহ ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

সেন্ট মার্টিনে ৫ ট্রলারসহ ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।

কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিনে সাগর থেকে পাঁচটি মাছ ধরার ট্রলারসহ অন্তত ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। আজ বুধবার বিকেলে টেকনাফ পৌর বোট মালিক সমিতি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সভাপতির সাজেদ আহমেদ ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা জেলেদের বরাতে জানান, বিকেলে সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশি অন্তত ২০-৩০টি ট্রলারের জেলেরা মাছ ধরছিলেন। একপর্যায়ে আরাকান আর্মির সদস্যরা ২টি স্পিডবোটে এসে অস্ত্রের মুখে জেলেদের জিম্মি করে। পরে পাঁচটি ট্রলারসহ অন্তত ৪০ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

সাজেদ আহমেদ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্ট গার্ড ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে। তবে ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেদের এখন সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত নই। ট্রলারগুলোর তিনটির মালিক টেকনাফ পৌর এলাকার ও দুটির মালিক শাহপরীরদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা।

এ ব্যাপারে কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশনের ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালাহউদ্দিন রশীদ তানভীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবরটি নানা মাধ্যমে জেনেছি। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।’

