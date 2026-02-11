হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি

অস্ত্রসহ আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুই ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ও মাদক কারবারিকে আটক করেছে। এ সময় তাঁদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি অস্ত্র, গুলি ও ওয়াকিটকি। আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী এলাকার মোহাম্মদ আমিন ওরফে জুলু এবং তাঁর সহযোগী জানে আলম।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত রাখতে চলমান তৎপরতার অংশ হিসেবে বুধবার ভোরে বালুখালী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি আস্তানা ঘিরে ফেললে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। অন্যরা পালিয়ে যান।

পরে আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি একে-২২ রাইফেল, তিনটি দেশি বন্দুক, তিনটি ম্যাগাজিন, ৯৫টি গুলি ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, মোহাম্মদ আমিনের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র পাচার, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে উখিয়া থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

সম্পর্কিত

টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন

যারা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে: সালাহউদ্দিন

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে নিহত শিশু হুজাইফার দাফন সম্পন্ন

মিয়ানমার সংলগ্ন সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

পর্যটন বন্ধ: জীবিকায় টান সেন্ট মার্টিনবাসীর

বাসের ধাক্কায় টমটমচালক ও শিশু নিহত

ধর্ম-জাতের ভিত্তিতে বিভাজনে বিশ্বাস করে না বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ

টেকনাফে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারে গুলি, শিশুসহ আহত ৫

ভোটের বিনিময়ে জান্নাত দেওয়ার কথা বললে জিজ্ঞেস করবেন, জান্নাতের বাসস্ট্যান্ড কোথায়: সালাহউদ্দিন আহমদ

দিল্লির কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না: নাহিদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা