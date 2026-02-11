উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

কক্সবাজারের উখিয়ায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুই ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ও মাদক কারবারিকে আটক করেছে। এ সময় তাঁদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি অস্ত্র, গুলি ও ওয়াকিটকি। আজ বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী এলাকার মোহাম্মদ আমিন ওরফে জুলু এবং তাঁর সহযোগী জানে আলম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত রাখতে চলমান তৎপরতার অংশ হিসেবে বুধবার ভোরে বালুখালী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি আস্তানা ঘিরে ফেললে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। অন্যরা পালিয়ে যান।
পরে আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি একে-২২ রাইফেল, তিনটি দেশি বন্দুক, তিনটি ম্যাগাজিন, ৯৫টি গুলি ও দুটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, মোহাম্মদ আমিনের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র পাচার, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে উখিয়া থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।