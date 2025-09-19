মহাসড়কে রশি টেনে ডাকাতি, মোটরসাইকেল থেকে আছড়ে পড়ে নিহত ১

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মহাসড়কে রশি টেনে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এক যুবক নিহত হয়েছেন এবং আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ফাঁসিয়াখালী ঢালায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম মাহমুদুল হক (৩১)। তিনি উখিয়া উপজেলার বালুখালী এলাকার নবী হোসেনের ছেলে। আহতরা হলেন উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী গ্রামের মৃত মৌলানা আব্দুল কাদেরের ছেলে মোহাম্মদ সাগর (২৭), একই গ্রামের আব্দুর রহিম সওদাগরের ছেলে নুরুল হোসেন (২৮) ও ইদগাঁওয়ের লাল মিয়ার ছেলে আবু রায়হান (২৭)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে চার যুবক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ছাইরাখালী গ্রামের ফাঁসিয়াখালী ঢালার কাছে ডাকাতের দল টর্চলাইট জ্বালিয়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করে। না থামালে ডাকাতেরা রশি টেনে মোটরসাইকেল দুটি সড়কে ফেলে দেয়। এরপর ডাকাতেরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কুপিয়ে জখম ও মারধর করে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহমুদুল হককে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, চার যুবক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। ফাঁসিয়াখালী এলাকায় পৌঁছালে ডাকাতেরা টর্চলাইট জ্বালিয়ে তাঁদের থামানোর চেষ্টা করে। একপর্যায়ে রশি টেনে গতি রোধ করলে দুটি মোটরসাইকেল সড়কে আছড়ে পড়ে। এতে একজন নিহত ও তিনজন আহত হন।
ওসি আরও বলেন, ভিকটিমদের একটি মোবাইল ফোন ও একটি মানিব্যাগ হারিয়েছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একজন মূল হোতা শনাক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।