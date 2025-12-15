জীবননগরে ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় পাওয়ার টিলারের ধাক্কায় সামিয়া আক্তার (৫) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মাঝপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সামিয়া আক্তার মাধবপুর গ্রামের মো. শাহজান আলীর কন্যা।
জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু সামিয়া নিজ বাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়।
পরে স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।