বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকের লাশ হস্তান্তর

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 

বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে যুবকের লাশ হস্তান্তর করে ভারতীয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত শহিদুল ইসলাম শহিদের (৩৭) লাশ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া পুরোনো চেকপোস্টের ভারত-বাংলাদেশ শূন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জীবননগর থানা-পুলিশের হাতে লাশ হস্তান্তর করে ভারতীয় পুলিশ।

এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মকবুল হাসান, জীবননগর থানার পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) রিপন কুমার দাস প্রমুখ। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তারা।

গত ২৯ নভেম্বর জীবননগরের গয়েশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন শহিদ। তিনি উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের নস্কর আলীর ছেলে।

স্থানীয় একাধিক সূত্র বলেছে, গয়েশপুরসহ আশপাশের গ্রামের ১০-১২ জন ভারত থেকে মাদক আনতে গিয়েছিলেন। বিকেলে ফেরার সময় বিএসএফের সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া দেয়। এ সময় সবাই পালিয়ে গেলেও শহিদুল গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেওয়ার সময় তিনি মারা যান।

তবে শহিদুলের স্ত্রী নাসরিন আক্তার বলেছিলেন, ‘সকালে কাজ গিয়েছিল (স্বামী)। দেড়টা থেকে ২টার দিকে কাজ শেষ করে বাড়ি এসেছিল। এরপর বিকেলে গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। আর বাড়ি আসেনি। মাগরিবের সময় শুনছি, আমার স্বামীকে গুলি করে বিএসএফ নিয়ে গেছে।’

